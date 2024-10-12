Bıçaklı saldırıya uğrayan polis taburcu edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi Tünel çıkışında meydana geldi. Cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memurunun arkasından yanaşan Oytun I., polisi boynundan bıçakladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı polis için ambulans çağrıldı. Polis, hızla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

ESNAF OLAYI ANLATTI

Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, yerde yatan bir kişi olduğunu ve bu kişinin dükkan açılınca başka yere gittiğini söyledi. Esnaf aynı kişinin bir süre sonra da polise bıçakla saldırdığını iddia etti. Polise bıçaklı saldırı olayını anlatan esnaf Hasan Öztürk, "Biz burada esnafız. Sabahleyin saat 08.00- 08.30 arası dükkanımızı açıyoruz. Meczuplar akşamdan kalma olarak burada kenarda köşede yatıyorlar. Kardeşim de dükkanın önünde yattığını görünce uzaklaştırıyor. O da başka bir dükkanın önüne yatıyor. Polis yanından geçerken ona arkadan ensesine birkaç tane çizik atıyor. Allahtan arkadaşımızın durumu o kadar ciddi değil. Polis, burada duran olay önleme ekiplerinden. Verilmiş sadakası varmış. Hastaneden taburcu edilmiş. İnşallah yarası çabuk iyileşir" dedi. Öte yandan yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.