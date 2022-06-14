Bieber’ın yüz felcinin nedeni suçiçeği virüsü

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber 10 Haziran'da paylaştığı videoda, nadir görülen bir yüz felcine yakalandığını ve bu nedenle dünya turnesinin geri kalanındaki konserleri iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bieber'in Instagram'dan yayınladığı videoda Ramsay Hunt Sendromu (RHS) adı verilen ve bir virüsün yol açtığı bu hastalığın etkileri de açıkça görülüyordu. Şarkıcının iyileşmesinin ne kadar süreceği henüz bilinmese de RHS, varicella zoster virüsü (VZV) denilen bir virüs nedeniyle tetikleniyor. Bu virüs insanlarda iki yaygın hastalığa daha yol açıyor: Suçiçeği ve zona. Bu sendromu yaşayan kişilerin tamamı, çocukluğunda suçiçeği geçirmiş kişiler. Vücutları bu virüsü yenmiş olsa da, virüs inaktif bir şekilde sinirlerde yaşamaya devam edebiliyor. Bir süre sonra ise VZV tekrar aktive olabiliyor. Doktorlar, suçiçeği veya zona geçirmemiş kişilerin, RHS'li birinin açık yarasından virüs kapabileceği uyarısında bulunuyor. ABD'deki Ulusal Nadir Görülen Hastalıklar Örgütü, bu virüsün her 100 bin kişiden beşinde görüldüğünü tahmin ediyor. Antiviral ilaçlar, steroid, ağrı kesici ve yüz egzersizleri tedavide kullanılan yöntemler arasında. Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, RHS ile ilgili şu açıklamaları yaptı:Sinir ganglionlarında yıllarca latent olarak kalan VZV, yani suçiçeği virüsünün özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kişilerde tekrar aktive olmasıyla gelişen bir hastalıktır. Kulak içinde ve çevresinde vezikül (kabarcık) şeklinde döküntüler, şiddetli kulak ağrısı belirgindir. Aynı tarafta yüz felci, tat almada bozukluk, kulak çınlaması, seslerin normalden daha yüksek algılanması olan hiperakuzi veya duymada azalma ve göz yaşarması tabloya hâkimdir. Denge sinirinin de etkilenmesi nedeniyle baş dönmesi, vertigo görülebilir. Tedavi edilmediği durumlarda diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabilir. Bu kişiler, bağışıklık sitemini güçlendirmk için özellikle dikkat etmelidirler.