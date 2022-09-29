Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde ormanlık alanda saat 13.40 sularında yangın çıktı. Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. Biga Orman İşletme Müdürlüğü Dedetepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nden gelen Biga Örtülüce Köyü Çöplük Mevkii civarında ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 3 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve 183 personel müdahale ederken kısa bir süre önce kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Biga yangını kontrol altına alındı | Video