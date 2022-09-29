Haberler Yaşam Haberleri Biga yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 29.9.2022 18:02 Son Güncelleme: 29.9.2022 18:19

Biga yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce Köyü çöplük mevkiinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Biga yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde ormanlık alanda saat 13.40 sularında yangın çıktı. Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. Biga Orman İşletme Müdürlüğü Dedetepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nden gelen Biga Örtülüce Köyü Çöplük Mevkii civarında ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 3 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve 183 personel müdahale ederken kısa bir süre önce kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Biga yangını kontrol altına alındı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2022 SSK ve Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj
Kargoyu imzaladı hayatının şokunu yaşadı!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Biga yangını kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA