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Giriş Tarihi: 5.9.2022 10:59

Bilecik 5.5 milyonluk vurgunda flaş gelişme

Bilecik 5.5 milyonluk vurgunda tutuklu sayısı 7'ye çıktı'Kasa Operasyonu 2' ile İstanbul'da yakalanan 5 kişi tutuklandı

İHA
Bilecik 5.5 milyonluk vurgunda flaş gelişme

Olay; 3 Temmuz günü Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gökyar Mermer isimli işyerinde meydana gelmişti. Gece saat 01.00 sıralarında iş yerine giren 4 kişi, kasada bulunan 5,5 milyon değerinde 4 adet külçe altın, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çeklerin çalmıştı.



Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrası Bilecik, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Ardından şahısların İstanbul'da olduğu tespit eden ekipler, 25 Temmuz günü 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahımlardan ikisi serbest bırakılırken K.A ve T.A isimli iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



OPERASYON DERİNLEŞTİ
Operasyon çerçevesinde devam eden çalışmalar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen O.G.A, B.T, V.Ç, E.C. ve D.A isimli 5 şüpheli şahıs daha 'Kasa Operasyonu 2' ile İstanbul'da yakalandı. Şahıslar Söğüt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Bilecik 5.5 milyonluk vurgunda flaş gelişme
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