Bilecik ve Elazığ’da trafik kazaları: 4 yaralı

Kazada, sürücülerin yanı sıra 11 AAB 450 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan İmran S. (54) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.