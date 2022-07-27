Bilecik ve Elazığ’da trafik kazaları: 4 yaralı

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet S. (53) idaresindeki 11 AAB 450 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi Kavşağına geldiğinden Mehmet Akif İ. (28) idaresindeki 34 BEL 950 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra 11 AAB 450 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan İmran S. (54) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: BİR KİŞİ YARALANDI
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.I. İdaresindeki 06 AG 6629 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 06 CDN 916 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 06 CDN 916 plakalı otomobil ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.