Haberler Yaşam Haberleri Bilecik ve Eskişehir'de kar yağışı başladı! Şehir merkezleri beyaza büründü
Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:53

Bilecik ve Eskişehir'de kar yağışı başladı! Şehir merkezleri beyaza büründü

Bilecik ve Eskişehir’de kar yağışı başladı! Şehir merkezleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bilecik ve Eskişehir'de beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezleri kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bilecik ve Eskişehir'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

BİLECİK BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla il merkezi ve bazı ilçeler beyaza büründü.

İl merkezi, ilçeler ve köylerde dünden beri etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, ilçe merkezlerinde kar kalınlığı belirli yerlerde 10 santimetreyi geçti. İlçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri ise kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda beklerken, sürücülere zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir'de kar yağışı tekrar etkisini gösterdi.

Eskişehir'de beklenen kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı, kısa sürede park halindeki araçları beyaza bürüdü.

Kuvvetli fırtınayla birleşen kar yağışı görüş mesafesini zaman zaman düşürürken, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının gece boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilecik ve Eskişehir'de kar yağışı başladı! Şehir merkezleri beyaza büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA