Bilecik yolunda feci kaza: 1ölü 3 yaralı

Pamukova- İznik karayolu Osmaneli İlçesine bağlı Ericek köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İznik istikametine seyir halinde olan Cengiz T. (34) yönetimindeki kamyonet, İznik İstikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan Metin K.(56) kullandığı 34BZY178 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, Otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Yıldız (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin K. ile kamyonet sürücüsü Cengiz T. ve kamyonetteki yolcu Fatih Ö. (39) ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralı şahsında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldızın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor