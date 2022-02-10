Bilecik’te kusma ve ishal şikayetleri artmıştı: Ekipler düğmeye bastı!

Söz konusu çalışmada hastaların rahatsızlık süresince yaşadıkları sağlık şikayetlerini soran ekipler hastaların, hangi suyu kullandıklarını, yedikleri yiyecekleri, katıldıkları organizasyonları ve oturdukları adres çevresinde herhangi bir altyapı çalışması olup olmadığına dair sorulara yanıt arıyor. Sağlık şikayetleri nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ishal ve kusma şikayetleriyle başvuran kişiler, ayakta tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.