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Giriş Tarihi: 19.10.2021 21:44

Bilecik'te odun yüklü traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Bilecik’te odun yüklü traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'teki kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyazı köyünde meydana geldi. Adliye köyünden henüz plakası öğrenilemeyen traktörüne odunlarını yükleyip ikamet ettiği Çerkeşli köyüne götürmek üzere yola çıkan Selim. Ö., Sarıyazı köyüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada traktörün ters dönmesi nedeniyle sürücü Selim Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olarak yanında bulunan babası Mustafa Ö. ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan Mustafa Ö., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bilecik'te odun yüklü traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
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