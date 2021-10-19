Bilecik’te odun yüklü traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'teki kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyazı köyünde meydana geldi. Adliye köyünden henüz plakası öğrenilemeyen traktörüne odunlarını yükleyip ikamet ettiği Çerkeşli köyüne götürmek üzere yola çıkan Selim. Ö., Sarıyazı köyüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.