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Giriş Tarihi: 5.8.2023 21:11 Son Güncelleme: 5.8.2023 21:12

Bilecik'te orman yangını: Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Bilecik’te orman yangını: Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Osmaneli ilçesi Çiftlik köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 16.00 gibi başlayan yangının söndürülmesi için ormanlık alana çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Büyük bir alanda etkili olan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda personelin yanı sıra, 3 adet helikopter ile çok sayıda itfaiye ve arazöz aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ormanlık alanda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya inceleme yaparken, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da olay yerinde bulundu.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi personeli 1 kişi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bilecik'te orman yangını: Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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