Bilecik’te orman yangını: Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Büyük bir alanda etkili olan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda personelin yanı sıra, 3 adet helikopter ile çok sayıda itfaiye ve arazöz aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Ormanlık alanda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya inceleme yaparken, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da olay yerinde bulundu.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi personeli 1 kişi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.