Bilecik’te salgının nedeni tespit edildi: İçme suyundan norovirüs çıktı!

Virüsün en sık kişiden kişiye temas ve sudan bulaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Virusün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir." (DHA)