Bilecik’te sokak köpeği saldırısı! 84 yaşındaki kadın ölümden döndü: Yanında hep bastonu oluyordu ama...





SAĞLIK DURUMUNU OĞLU AÇIKLADI

Hastanede kuduz aşısı da yapılan yaşlı kadının oğlu İsmet Kıroğlu, "Benim annem 84 yaşında ama şu ana kadar hem kendi işini kendi görüyor hem de bize de bakıyordu. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, o gün bakkala ekmek almaya gitmiş. Normalde köpeklerden korunmak için baston alıyordu, o gün unutmuş. Dönüşte sokakta gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Ben hayvanların sokakta başıboş gezmelerinden rahatsız oluyorum ve barınaklarda sağlıklı bir şekilde bakılmalarını destekliyorum. Annemin bu olayında sorumlu olanlardan şikâyetçiyim" dedi.