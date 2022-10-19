Bileğimin hakkı ile aldığım milli gururumu korudum

Antalya'nın kemer ilçesi Göynük Mahalesi'nde 5 yıldızlı otelde 14-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan 'Dünya Şampiyonu' oldu.Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlıyan anında yanıt verdi.
Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu. Çağlayan Türk Bayrağının iki eli ile açarak Kazaistanlı sporculara dersini verdi.
ÖZÜR DİLEDİ
Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür diledi. Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştıklarını belirten Asainov, "Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz" dedi.
ÜLKEMİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEM
Nezaket dışı davranışı önleyen Derya Ceren Çağlıyan'ın, "Türk bayrağını açarak onlara gerekli yanıtı verdim. Bileğimizin hakkı ile aldığımız milli gururu kimseye yedirmem. Ülkemin, milletimin hakkını korururm. Onlarda yaptıkları hatayı sonradan anladılar. Özür dilediler. Durum düzeltildi. Sorun kalmadı. Ancak aynı olay yaşansa aynı refleksi çekinmeden gösteririm" dediği öğrenildi.