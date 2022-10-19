Bileğimin hakkı ile aldığım milli gururumu korudum

ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür diledi. Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştıklarını belirten Asainov, "Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz" dedi.