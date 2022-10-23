Bileziğini çalmak için boğazını keserek öldürdü

İstanbul Beyoğlu'nda oturan 66 yaşındaki Mevlüde Aluçlu, evine hırsızlık amacıyla giren komşusu Baran Ü. (26) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Önceki gün saat 16.00 sıralarında giriş kattaki Aluçlu'nun evine giren Baran Ü., iddiaya göre evde uyuyan Mevlüde Aluçlu'nın kolundaki bilezikleri kolundan çıkarmaya çalıştı. Aluçlu'nun uyanması üzerine Baran Ü., yaşlı kadını boğazını keserek öldürüp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aluçlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Baran Ü., Cinayet Büro ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Baran Ü.'nün Aluçlu ile aynı sokakta ikamet ettiği belirlendi. Aluçlu'nun oğlu İsmail Muammer Aluçlu, "Annemin kolunda bir tane bileziği vardı onu da almışlar. Bu kadar basit mi? Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.