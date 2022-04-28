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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:15

Bilezikleri tam çalacaktı ki yakayı ele verdi...

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Bilezikleri tam çalacaktı ki yakayı ele verdi...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olayı esnafın dikkati sayesinde önlendi.

Kuyumcuya müşteri kılığında giren Osman K., 22 ayar 18 gram bir bilezik almak istediğini söyledi ödemeyi kredi kartı ile yapmak istediğini belirten hırsızlık zanlısı kuyumcuda pos cihazı olmadığı için dükkandan ayrıldı. Zanlı Osman K., kısa bir süre sonra aynı kuyumcuya gelerek bileziği nakit olarak söylüyor ve kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak 17 bin lira değerindeki bileziği alarak kaçmak istedi. Esnaf, kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısını kıskıvrak yakalayarak polise teslim etti.

ESNAF KISKIVRAK YAKALADI
25 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Gedik, dükkânına müşteri gibi girip hırsızlık girişiminde bulunan Osman K.'nın çevre esnaf sayesinde kıskıvrak yakalandı. Babasının yaşadığı olay sonrasında SABAH'a konuşan Sercan Gedik, "Çok şükür esnaf arkadaşlar sayesinde bir mal kaybımız olmadı ama babam büyük stres ve korku yaşadı. İyi ki babama da malımıza da zarar gelmedi. Zanlıyı polise teslim ettik. Babam yaşından dolayı uğraşmak istemedi ve şikâyetçi olmadı ama bu hırsız yarın bir gün başka birinin de canını yakabilir. Herkes daha dikkatli olsun" dedi.

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Bilezikleri tam çalacaktı ki yakayı ele verdi...
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