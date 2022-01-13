Haberler Yaşam Haberleri Bilgilerini ele geçirdiler: 42 bin 500 lirasını hortumladılar!
Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:29

Bilgilerini ele geçirdiler: 42 bin 500 lirasını hortumladılar!

DHA
Bilgilerini ele geçirdiler: 42 bin 500 lirasını hortumladılar!

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı... Kendini bankacı olarak tanıtan kişiler, telefonla arayıp oyaladıkları Tolga Kavaklı'nın banka hesabındaki 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdi. Kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini iddia eden Kavaklı, "Telefon numaramı, ev adresimi, iş adresimi, anne ve babamın adını saydılar. Meğer beni meşgul etmek için aramışlar. 50 gram altınımı bozup TL'ye çeviriyorlar sonra da o parayı kendi hesaplarına aktarıyorlar" dedi.

İnanılmaz olay, 4 Ocak'ta, Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiasına göre, tanımadığı bir numaradan aranan Tolga Kavaklı, telefonu açtı. Karşısındaki kişiler Kavaklı'ya kendisini bankadan aradıklarını ve banka hesabının Büşra Kocatürk isimli biri tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bu sırada Kavaklı'ya ait bütün kişisel bilgileri de sayan kişiler, Kavaklı'nın güvenini kazandı. Kavaklı bir süre telefondan kendisine yapılan bilgilendirmeleri dinledi ve daha sonra telefonu kapattı. Kendisini arayan sözde banka numarasını arayan Kavaklı, hattın kullanılmadığını görünce banka hesabını kontrol etti. Bankadaki 50 gram altınının olmadığını fark eden Kavaklı, bankaya giderek konuyla ilgili bilgi verdi fakat banka Kavaklı'ya yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi.
Polise giderek suç duyurusunda bulunan Tolga Kavaklı yaşadıklarını anlattı. 42 bin 500 liralık zararı olduğunu kaydeden Kavaklı, işlem sırasında herhangi bir bilgilendirme mesajı almadığını iddia ederek, "Beni bu ayın 4'ünde aradılar ve banka hesabımın Büşra Kocatürk tarafından ele geçirildiğini söylediler. Sonra benim bütün bilgilerimi söylediler. Telefon numaramı, ev adresimi, iş adresimi, anne ve babamın adını saydılar. Meğer beni meşgul etmek için aramışlar. O sırada hesabımdan EFT işlemi yapıyorlar. Hesabımdaki para Büşra Kocatürk isimli birinin hesabına aktarılıyor. Ben telefondayken de bana para çıkışı olduğuna dair hiçbir bilgilendirme mesajı gelmedi. Onlar telefonu kapatınca ben onları aradım 'numara kullanılmıyor' dedi. Tam o sırada bana mesaj geldi, hesabımdan para çıkışı olduğuna dair. Bu konuda bankanın da açığı var diye düşünüyorum. 42 bin 500 lira alıyorlar. Benim param altındaydı. 50 gram altınımı bozup TL'ye çeviriyorlar sonra da o parayı kendi hesaplarına aktarıyorlar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Biz görmezden gelemeyiz
Primini ödeyerek nasıl emekli olunur? İsteğe bağlı sigorta, prim rehberi SABAH'ta
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
Fenerbahçeli taraftardan tepki yağıyor: "İsmail Kartal Kasım'da kovulur"
Özalan’dan Akşener’e tepki: Vicdansızın önde gideni!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilgilerini ele geçirdiler: 42 bin 500 lirasını hortumladılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA