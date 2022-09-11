Haberler Yaşam Haberleri Bilgisayar başında yakalandılar! 30 kişiye 54 bin lira kumar cezası…
Giriş Tarihi: 11.9.2022 09:57 Son Güncelleme: 11.9.2022 10:14

Bilgisayar başında yakalandılar! 30 kişiye 54 bin lira kumar cezası…

İstanbulda bilgisayarlar üzerinden sanal kumar oynayan 30 kişi; Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 30 kişiye 54 bin 570 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bilgisayar başında yakalandılar! 30 kişiye 54 bin lira kumar cezası…

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Merkez Mahallesi'ndeki bir iş hanı içerisinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Bilgisayar masalarında oturan ve sanal kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. Bina giriş ve çıkışların, bina içerisinde bulunan asansörün uzaktan bilgisayarla kontrol edildiği tespit edildi.

Adreste yapılan aramalarda; 59 dizüstü bilgisayar, 15 bilgisayar kasası, 16 bilgisayar monitörü, "Çarkıfelek" olarak adlandırılan beş kumar makinesi, iki internet dağıtım cihazı, bir LCD televizyon ve bir POS Cihazı ele geçirildi. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye toplamda 54 bin 570 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu da gözaltına alındı ve hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen iş yeri Gaziosmanpaşa İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Kozmik karargah İdil Kültür Merkezi! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler
Emekli promosyonu 10 bin TL bandına tırmandı! İşte 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve başvuru için son gün tarihi
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilgisayar başında yakalandılar! 30 kişiye 54 bin lira kumar cezası…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA