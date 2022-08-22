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Giriş Tarihi: 22.8.2022 21:29 Son Güncelleme: 22.8.2022 21:59

Bilgisayar mühendisini darp ederek gasp edenlerden biri yakalandı

Beyoğlu'nda dinlenmek için sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından tekme tokat saldırıya uğrayarak cep telefonu gasp edildi. Aldığı darbelerle gözünde morluklar oluşan Alojaly’ı darp eden dört şüpheliden 18 yaşından küçük olan F. G. Şişli'de kontroller sonucu yakalandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bilgisayar mühendisini darp ederek gasp edenlerden biri yakalandı

Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 06.20 sıralarında dinlenmek için sokak merdivenine oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, 4 kişi tarafından darbedildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik soran Alojaly'e tekme ve tokatlarla saldırdı. Bu sırada grup içindeki bir kişinin cüzdanından çıkardığı bir kartı hızlıca gösterip cebine geri koyması dikkat çekti. Aldığı darbelerle sarsılan Alojaly'nin cebinden cep telefonunu alan şüpheliler, oradan hızla uzaklaştı. Oday Alojaly'nin gözünde morluklar oluştu. Alojaly, "Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar" diye konuştu.


ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Güven Timleri, şüphelilerden 18 yaşından küçük olan F.G.'yi Şişli'de yakaladı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.G. gasp suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer polis kimliğini gösteren üç şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Bilgisayar mühendisini darp ederek gasp edenlerden biri yakalandı
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