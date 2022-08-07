Bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirdi

Antalya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Acı olay, Sarı ailesinin Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Bilgisayarın başında oyun oynayan lise öğrencisi Harun Sarı'nın koltuğunda hareketsiz durduğunu gören kız kardeşi Nisa, durumu annesi Hatice Sarı'ya haber verdi. Bunun üzerine anne oğlunun odasına koşan anne Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı'yı ambulans ile özel bir tıp merkezine kaldırdı. Burada yapılan müdahalede Harun Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğullarının öldüğünü öğrenen Erdal Sarı ve Hatice Sarı gözyaşlarına boğuldu. Baba Erdal Sarı, "Gündüz benimleydi. Hiçbir şeyi yoktu. Akşam bilgisayarın başında oyun onlarken bir anda hareketsiz kalınca kardeşi Nisa, ağabeyinin kendisine şaka yaptığını sanmış Hiçbir sağlık sorunu yoktu" diye gözyaşı döktü. Harun Sarı, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa veridi.