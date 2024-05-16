Bilim kurgu gerçekleşiyor

Bilim insanları beynimizi sonsuza kadar korumaya bir adım daha yaklaştı. Kriyojenik olarak dondurulan beyin dokusu laboratuvar ortamında zarar görmeden başarıyla çözüldü. Dahası, dondurulduktan sonra nöronları hâla normal şekilde sinyal gönderebiliyordu. Beynin zarar görmeden donmasını sağlayan buluş sinirbilimciler için bir atılım olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte "dondurulmuş insanları hayata geri döndürme" fikrinin de kuvvetlenmesini sağlıyor. Dondurulmuş beyin dokusunun zarar görmeden çözülmesi sadece yeni ilaçlar üzerinde çalışmak isteyen sinirbilimciler için bir atılım olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte "insanları hayata geri döndürme" fikrini de ilerletmesi bekleniyor. Buradaki fikir, gelecekte bilimin onları sağlıklı bir şekilde hayata geri döndürecek kadar ilerleyeceği umuduyla insanların vücutlarını dondurup süresiz olarak muhafaza edebilmeleridir. Harvard eğitimli bir sinir bilimci olan ve Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde çalışan Profesör Zhicheng Shao, nöronları donarken hasar görmekten koruyan "MEDY" adı verilen karmaşık bir kimyasal karışım geliştirdi. Doktor Shao, Cell Reports Methods dergisinde yayınlanan çalışmasında "MEDY, insan beyin dokusunun dondurularak saklanması için kullanılabilir" dedi. Beyin hücrelerimizin yüzde 80'i sudan oluştuğu için dondurduğumuzda bazen buz kristalleri oluşur. Bunlar tüm hücrelerimizi, özellikle de hassas beyin hücrelerini bozabilir ve onlara zarar verebilir; bu hücreler çözüldüğünde işlevsel olarak kullanılamaz hale gelir. Profesör Shao ve ekibi, kristalleşme olmadan beyin dokusunu soğuk tutan, yaşlanmasını önleyen, içine daldıracak farklı bir madde aramaya koyuldu.