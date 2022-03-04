Haberler Yaşam Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan, Şanlıurfalılara mesaj
Giriş Tarihi: 4.3.2022 18:30 Son Güncelleme: 4.3.2022 19:01

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan, Şanlıurfalılara mesaj

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan, Şanlıurfalılara mesaj

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Şanlıurfalılara mesaj verdi.

Ateş Kara, "Türk toplumu dünyada ilk defa çiçeğe karşı aşı uygulayan toplumlardan birisidir. Böyle baktığımız zaman 1700'lü yıllarda ve bu kadar tarihe sahip bu kadar kültüre sahip bu kadar insani değerlerin ön planda olduğu bir ilimizde Şanlıurfa'da aşı oranlarının da mümkün olduğu kadar yüksek olması hastalıktan korunmada Şanlıurfalıların kendi üzerine düşenleri de yapması gerekir. Bu nedenle de Şanlıurfa'nın bizim kendi değerlerimize, kendi kültürümüze sahip çıktığı gibi aşılara da sahip çıkarak kendilerini korumaları için Covid-19 döneminde de aşı olmaları mutlaka gereklidir. Urfalıların da elinden geldiği kadarı ile istedikleri kadarıyla aşı olmalarının da mutlaka önerelim. Sorular varsa, akılda tereddütler varsa bunlar için de lütfen sağlık çalışanlarına uğrayalım, gidelim, soralım, danışalım ama aşımızı da olalım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den savaş açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz...
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti! Her yerde aranıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan, Şanlıurfalılara mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA