Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan, Şanlıurfalılara mesaj

Ateş Kara, "Türk toplumu dünyada ilk defa çiçeğe karşı aşı uygulayan toplumlardan birisidir. Böyle baktığımız zaman 1700'lü yıllarda ve bu kadar tarihe sahip bu kadar kültüre sahip bu kadar insani değerlerin ön planda olduğu bir ilimizde Şanlıurfa'da aşı oranlarının da mümkün olduğu kadar yüksek olması hastalıktan korunmada Şanlıurfalıların kendi üzerine düşenleri de yapması gerekir. Bu nedenle de Şanlıurfa'nın bizim kendi değerlerimize, kendi kültürümüze sahip çıktığı gibi aşılara da sahip çıkarak kendilerini korumaları için Covid-19 döneminde de aşı olmaları mutlaka gereklidir. Urfalıların da elinden geldiği kadarı ile istedikleri kadarıyla aşı olmalarının da mutlaka önerelim. Sorular varsa, akılda tereddütler varsa bunlar için de lütfen sağlık çalışanlarına uğrayalım, gidelim, soralım, danışalım ama aşımızı da olalım" dedi.