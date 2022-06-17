Bilim Ödülleri, 20 Haziran’da sahiplerini bulacak

Bu yıl beşincisi düzenlenen YDÜ Bilim Ödülleri'nde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü kategorilerinde de ödül verilecek. Törende; 2020 ve 2021 akademik performans verileri baz alınarak 7 kategoride yaklaşık 250 akademisyen ödüllendirilecek.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, global üniversite sıralamalarında dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldıklarına değinerek, "Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Akdeniz'in en önemli bilim merkezlerinden birine dönüştürmek için öncülük ediyoruz. Bilim insanlarımızı onurlandırmak ve genç akademisyen ve araştırmacılarımızı cesaretlendirmek için düzenlediğimiz YDÜ Bilim Ödülleri, bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olarak sahiplerini bulacak" dedi.