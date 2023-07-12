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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:49 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:27

BİLİMFEST’e büyük ilgi

KKTC’de düzenlenen ilk bilim festivali BİLİMFEST Kıbrıs’ta, yerli ve milli otomobil GÜNSEL büyük ilgi gördü. Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Bilim Türkiye iş birliği ile düzenlenen, Kuzey Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk bilim festivali olan BİLİMFEST Kıbrıs’ın açılışı Alsancak Özgürlük Milli Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
BİLİMFEST’e büyük ilgi

Azerbaycan'ın efsanevi lideri Haydar Aliyev'in doğumunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı anısına düzenlenen festivalde, KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de yer alarak yoğun bir ilgi ile karşılandı. Çocukların bilime olan ilgisini artırmak, merak duygularını geliştirmek ve bilimsel düşünme becerilerini desteklemek hedefiyle düzenlenen BİLİMFEST Kıbrıs'ın açılışı, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre olmak üzere devlet protokolünden pek çok ismi de bir araya getirdi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından, çocukların bilime olan ilgisini artırmak hedefiyle düzenlenen BİLİMFEST Kıbrıs'ta yer alarak, çocuklarımıza ilham vermek istedik. Seri üretim hazırlıklarına devam ettiğimiz GÜNSEL'imizin, başta Türk dünyası olmak üzere dünya yollarında boy göstermesi, çocuklarımızın en büyük ilham kaynaklarından biri olacak" dedi.

BİLİMFEST Kıbrıs, Alsancak'ta gerçekleştirilen açılışın ardından Lapta'da Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi'nde bilim çadırları, teknoloji stantları ve Mobil Bilim Teknoloji TIR'ı ile çocuklarla buluşmaya devam edecek.

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BİLİMFEST’e büyük ilgi
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