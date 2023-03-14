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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Bilimsel, güçlü, hızlı...

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bilimsel, güçlü, hızlı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, K.Maraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde kalıcı konutların yapımına başlandığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ eliyle inşa edilecek kalıcı konut çalışmalarına ilişkin video yayımladı. Kurum, paylaşımında, "Bilimsel, güçlü ve hızlı... TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla Şanlıurfa Birecik'te de başladık. İlk etapta 897 konut yapılacak. Konut yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek" dedi.

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