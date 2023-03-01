Bilinçsiz Taksir Nedir? Bilinçsiz Taksir Örnekleri ve Unsurları Neler?

Bilinçsiz taksir nedir araştırmanızda kelimenin sözlük anlamından ziyade hukuktaki terim anlamı incelenmelidir. Araştırdığınız kaynakların çoğunda bilinçsiz taksir örnekleri de karşınıza çıkacaktır. Bilinçsiz taksir nasıl olur bilinçsiz taksir örnekleri neler? Bu tür konuların örnekler üzerinden izah edilmesi akılda kalıcılığı da artırır. Hukuk kaynaklarında bilinçsiz taksir ile ilgili çok sayıda örnek vardır. Bilinçli bilinçsiz taksir ayrımı ve farkları yazımızın devamında.

Bilinçsiz Taksir Nedir?

Bilinçsiz taksir, hukuk kaynaklarında sıklıkla duyabileceğiniz bir kavramdır. Bu ifade, ilgili kişinin olayın sonucunu kabul etse de bu durumun bilinçsiz şekilde yani istemeden yapılması söz konusudur. Bilinçli taksir durumunda ise kişi olayın sonucunu bilerek, bilinçli şekilde hareket etmiştir.

Bilinçli taksir, hukuk literatüründe taksir çeşitleri başlığı altında yer alır. Taksir de dikkat edilmemesi sonucu gerçekleşen suçları ifade eder. Taksirli suçlar da basit taksir ve bilinçli taksir olmak üzere ikiye ayrılır. Basit taksirde kişi öngörülebilir durumu önceden sezememiştir. Bilinçli taksirde ise öngörülen sonucun gerçekleşmesine bağlı olarak başka unsurlar da ortaya çıkmıştır.

Bilinçsiz Taksir Örnekleri Neler?

Bilinçsiz taksir söz konusu olduğunda hukuk kaynaklarında genellikle iş güvenliği ile ilgili örnekler verilmiştir. Gerekli önlemleri almadan işçi çalıştıran işveren, çalışma esnasında yaşanan yaralanma olayında basit taksire adam yaralamaktan yargılanabilir.

Bilinçli taksirde ise durum biraz daha farklıdır. Örneğin taksirle yaralama, taksirle adam öldürme ya da taksirle trafiğin tehlikeye sokulması gibi suçlarla karşılaşılabilir.