Bilişim 500’e Türk Telekom damgası

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT, Bilişim 500 zirvesine yine damga vurdu. BThaber Yayıncılık tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Bilişim 500 Araştırması sonuçları 3 Ağustos'ta açıklandı.

Türkiye'nin bilişim arenasında faaliyet gösteren en iyi 500 şirketin belirlendiği araştırmanın sonucunda, Türk Telekom ve iştirakleri İnnova ile AssisTT öne çıktı.

TÜRK TELEKOM ZİRVEYİ BIRAKMADI

Türk Telekom Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet, Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet – İnternet Hizmeti ve Ankara Şirketleri kategorilerinde birinci oldu.

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı şirketi İnnova; 'Sistem Entegratörü ve İş ortağı' ana kategorisinin 'Yazılım' alt kategorisinde 'İş Uygulamaları' ve 'ERP Yazılım' konularında birinci oldu. İnnova ayrıca 'Hizmet' kategorisinin 'Danışmanlık' dalında ve 'Sistem Entegratörü ve İş Ortağı -Donanım' kategorisinin 'Ağ Donanım' dalında da birinci olup 4 ayrı kategoride zirveye yerleşti. İnnova, Bilişim 500 genel sıralamasında 23. sırada yer aldı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT ise "Yılın Dış Kaynak Kullanım Hizmeti" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında 21. sırada yer aldı.

'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması', Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ile ilgili birçok veriyi içerirken, bunun yanı sıra, markaların performanslarını ölçme ve pazardaki konumlarını analiz etme fırsatı sağlıyor.

