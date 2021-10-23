Bill Gates Efes’i gezdi

Teknoloji şirketi Microsoft
'un kurucusu Bill Gates
, Efes Antik Kenti
'ni gezdi. 'Lana' isimli yatla Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine gelen Gates, daha sonra İzmir
'in Selçuk
ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne geçti. Antik kente üst kapıdan giriş yapan Gates'in araçtan indiği sırada şapka ve maske taktığı görüldü. Gates'in yakın korumaları gazetecilerin görüntü almasına engel oldu. Efes'i gezmek için daha önce rezervasyon yaptıran Gates'in ziyareti sırasında antik kentteki ışıklar açıldı. Şapkasını ve maskesini çıkaran Gates, rehberden antik kent hakkında bilgi aldı. Gates ve yanındakiler, yaklaşık 2 saat sonra antik kentin alt kapısından çıktı. Efes Antik Kenti'ndeki ışıklandırma için teknik ekibin bir gün önce bakım çalışması ve deneme yaptığı öğrenildi.