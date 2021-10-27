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Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:05 Son Güncelleme: 27.10.2021 13:12

Bill Gates Fethiye’de

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bill Gates Fethiye’de

Dünyanın en zenginleri arasındaki Bill Gates, ‘yüzen sarayı’ Lana ile Muğla’nın cennet koylarının tadını çıkarmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü milyarder, son olarak Fethiye’deki Büyük Boncuklu koyuna demirledi.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'yüzen sarayı' Lana ile Güney Ege'nin cennet koylarını gezmeye devam ediyor. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, son olarak Fethiye'deki Büyük Boncuklu koyuna demirledi.

YATTA YOK YOK!

Bill Gates'in Ege turu yaptığı yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi bir helikopter bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, yemek salonu, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.

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Bill Gates Fethiye’de
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