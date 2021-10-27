Bill Gates Fethiye’de

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'yüzen sarayı' Lana ile Güney Ege'nin cennet koylarını gezmeye devam ediyor. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, son olarak Fethiye'deki Büyük Boncuklu koyuna demirledi.

YATTA YOK YOK!

Bill Gates'in Ege turu yaptığı yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi bir helikopter bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, yemek salonu, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.