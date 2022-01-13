Bill Gates merak edilen ’coronavirüs’ ve ’çip’ sorusuna yanıt verdi: Kollara çip koymak...

İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı

VE BILL GATES O SORUYU YANITLADI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter'dan gelen soruları yanıtladı. Ve "Bill Gates Kovid-19 aşılarıyla insanlara çip takıyor" söylemine çok şaşırdığını açıkladı.

"Sen, ben ve Tony Fauci gibi insanlar çok fazla yanlış bilgiye maruz kaldılar" derken, "Bunları beklemiyordum. Kollara çip koymak bana mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?"

ifadelerini kullandı.

Evet, neden bunu yapmak istesin ki? 2021'in en saçma sorusu bu bence.

Bu yanıta komplo teorisyenleri ikna oldu mu bilmiyorum ama gününü gün edip eğlenmek varken dünya sorunlarına çözüm arayan ve milyarlarca dolar yardım yapan Gates'i meşgul etmeyin derim!