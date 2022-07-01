Haberler Yaşam Haberleri Bill Gates’in süper yatı Bodrum’da
Giriş Tarihi: 1.7.2022 15:06 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:18

Bill Gates’in süper yatı Bodrum’da

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bill Gates’in süper yatı Bodrum’da

Gözde turizm merkezi Bodrum, dünyaca ünlü zenginlerin yüzen saraylarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in süper yatı 'Lana’yla, Bodrum’a demirledi.

Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates'in, yüzen sarayı 'Lana'yla Bodrum'a geldi. Bodrum Limanına demirleyen ve dünyanın en büyük süperyatları arasında gösterilen 200 milyon dolar değerindeki süperyatın haftalık kirası ise 1.8 milyon Euro değerinde. Microsoft'un kurucusu Bill Gates,107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki süper yatıyla Bodrum'un cennet koylarının tadını çıkarıyor.

YATTA YOK YOK!

Bill Gates'in 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi ve bir helikopter pisti bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, restoran, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates, Ekim 2021'de Lana ile Bodrum'a gelmişti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan Bodrum Kalesi'ne giren Gates ve beraberindekiler, kalede vakit geçirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını açıklıyor! 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar oldu?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakamı açıklayacak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte kuruşu kuşuna hesaplar
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek? | 2022 MEMUR ZAMMI HESAPLAMA
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı temmuz 2022 son virajda! Bu sene SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
SON DAKİKA | Artvin Kemalpaşa'da heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var! Heyelan anı saniye saniye görüntülendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bill Gates’in süper yatı Bodrum’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA