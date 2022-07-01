Bill Gates’in süper yatı Bodrum’da

Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates'in, yüzen sarayı 'Lana'yla Bodrum'a geldi. Bodrum Limanına demirleyen ve dünyanın en büyük süperyatları arasında gösterilen 200 milyon dolar değerindeki süperyatın haftalık kirası ise 1.8 milyon Euro değerinde. Microsoft'un kurucusu Bill Gates,107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki süper yatıyla Bodrum'un cennet koylarının tadını çıkarıyor.

YATTA YOK YOK!

Bill Gates'in 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi ve bir helikopter pisti bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, restoran, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates, Ekim 2021'de Lana ile Bodrum'a gelmişti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan Bodrum Kalesi'ne giren Gates ve beraberindekiler, kalede vakit geçirmişti.