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Giriş Tarihi: 2.11.2021 23:30

Bill Gates’in yatını izliyorum gözlerim kapalı’

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
‘Bill Gates’in yatını izliyorum gözlerim kapalı’

Dünyanın en zenginleri arasındaki Bill Gates, ‘yüzen sarayı’ Lana ile Muğla’nın cennet koylarının tadını çıkarmaya devam ediyor. Bodrum açıklarına demirleyen Bill Gates’in ‘yüzen sarayı’nı gören Bodrumlular, fotoğrafını çekip esprili ifadelerle sosyal medyada paylaştı. Eğitim sevdalısı Bodrumlu işletmeci Hasan Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Bill Gates’i izliyorum gözlerim kapalı’ ifadelerini kullandı.

19 Ekim'de Bodrum'dan giriş yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İzmir ve Aydın ziyaretlerinin ardından tekrar Muğla'ya döndü. Önce Bodrum'un keyfini çıkaran dünyaca ünlü milyarder, 'yüzen sarayı' Lana'yla Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarına demirledi.

Burada bir gün geçiren Bill Gates, Kaunos Kral Mezarlarının olduğu Ortaca'nın Dalyan Mahallesi açıklarına geçti. Güney Ege'nin cennet koylarının keyfini çıkaran Gates, daha sonra Fethiye'ye doğru yola çıktı. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, son olarak Fethiye'deki Büyük Boncuklu koyuna demirledi.


Bill Gates, son olarak mavi yolcuğun kalbi Bodrum Türkbükü açıklarına demirledi. Gates'in 'yüzen sarayı'nı gören Bodrumlular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bodrumlular, çektikleri fotoğrafları esprili ifadelerle sosyal medyada paylaştı. Eğitim sevdalısı Bodrumlu işletmeci Hasan Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bill Gates'i izliyorum gözlerim kapalı' ifadelerini kullandı. Bayram, dünyaca ünlü milyarderi Bodrum sokaklarında görmesi halinde, yoksul çocuklara tablet ve bilgisayar yardımı isteyeceğini kaydetti.


YATTA YOK YOK!


Bill Gates'in Ege turu yaptığı yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi bir helikopter bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, restoran, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.

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‘Bill Gates’in yatını izliyorum gözlerim kapalı’
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