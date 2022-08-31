Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi? Billur Kalkavan ne kanseri, hastalığı ne?

BİLLUR KALKAVAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Billur Kalkavan son durumu hakkında sevenlerine bilgiler verdi. İşte o açıklamalar:

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Tedavi gördüğüm hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp, öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Paylaşımlardan sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti. Herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin.

Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiçbir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."