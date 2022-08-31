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Giriş Tarihi: 31.8.2022 17:12

Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi? Billur Kalkavan ne kanseri, hastalığı ne?

Billur Kalkavan son durumu hakkında hayranlarına açıklamalar yaptı. Uzun süredir sevenleri, Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl sorusunu yöneltmekteydi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile vahim bir hastalığa yakalandığını, bunun için kemoterapi gördüğünü bildirmişti. Okurlar, Billur Kalkavan ne kanseri sorusunu yöneltiyor. Peki, Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl? İşte son dakika açıklamaları ile bilgiler…

Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi? Billur Kalkavan ne kanseri, hastalığı ne?

Billur Kalkavan sağlık durumu, birçok insan tarafından merak edililyor. Çağımızın hastalığı olan kanserler mücadele eden Kalkavan, hayranlarının tüm sevgisine sahip. Birçok kişi Billur Kalkavan ne kanseri sorusunu yöneltiyor. Yaptığı son açıklamayla son durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!

BİLLUR KALKAVAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Billur Kalkavan son durumu hakkında sevenlerine bilgiler verdi. İşte o açıklamalar:

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Tedavi gördüğüm hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp, öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Paylaşımlardan sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti. Herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin.

Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiçbir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."

BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİ?

59 yaşındaki oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz aylarda üzücü bir haber alındı. Kalkavan'ın yaşadığı sağlık problemini Hamdi Alkan açıkladı. Açıklamalar üzerinde Billur Kalkavan'ın akciğer kanseri olduğu ve kemoterapi gördüğü bildirildi.

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Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi? Billur Kalkavan ne kanseri, hastalığı ne?
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