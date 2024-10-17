‘Bilmediğiniz mantar türünü yemeyin’

Ülkemizde her sene çeşitli illerde doğadan toplanan mantarın yenmesi sonucu zehirlenmeye bağlı ölümler meydana geliyor. Bunun son örneği Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşandı. Yediği mantardan zehirlenen Gülsüm Önsesveren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzmanlar birçok çeşidi bulunan mantarın ölüme neden olabildiğine dikkat çekiyor. İnsanların özellikle bilmediği veya emin olmadığı türleri tüketmemesi öneriliyor. Farabi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Şerife Figen Çetinkaya, "Zehirlenme sonucu koma ve ölüm söz konusu olabiliyor. Zehirlenme vakalarında kesinlikle ilaç, süt veya yoğurt içilmemeli. Hemen bir tıbbi kuruluşa başvurulmalı, yenen mantarların bir örneği de beraberinde götürülmelidir" dedi. Çetinkaya, kesinlikle yenilmemesi gereken mantar türlerini de ağulu mantar, yalancı dede mantarı, al sinekçi mantarı ve ölüm meleği mantarı olarak sıraladı.