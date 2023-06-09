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Giriş Tarihi: 9.6.2023 14:55 Son Güncelleme: 9.6.2023 16:01

BİLSEM öğrencilerinden hasta çocuklar ebru morali

Ankara'da Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) öğrencileri, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde yatan çocuk, doktor ve hemşirelerle birlikte Ebru etkinliği gerçekleştirdi. Hastalıklarından dolayı uzun süredir yatan ve dışarıya çıkamayan çocuklara moral olduklarını belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Dinler, "Daha fazla hastanede, daha fazla çocuklarla Ebru Sanatını yapmak istiyorum" dedi.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
BİLSEM öğrencilerinden hasta çocuklar ebru morali

Ankara Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümünde 12 çocuk, doktor ve hemşirelerle birlikte Ebru Sanatı düzenledi. 3 aydan fazla bir süre hastanede yatan çocuklara moral olmak için yapıldığını belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Dinler, "Bugün yaptığımız etkinliğe hasta yatan çocuklardan tutun, hastane personeline kadar birçok kişi etkinliğimize katıldılar. Biz bu etkinliği yapmak için düşünmeye başladığımızda çocuklar için ne yapabiliriz diye yola çıktık. Hastanelerde böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Buradaki çocukların birçoğu Ebru'yu ilk defa yapıyorlar. Uzun süredir hastanede kaldıkları için moral olarak onlara iyi geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

Hastanelerde bu tür farklı sanatsal etkinliklere devam etmek istediğini söyleyen Dinler, "Aslında bu okul bize yakın o yüzden ilk olarak burada başlatmak istedik bu etkinliğimizi. Daha sonrasında başka okullarda farklı sanatsal etkinlikler yapmak istiyoruz. Çocukların gözlerindeki mutluluğu gördük daha durmak yok. Bu tür faaliyetleri yapabilecek kurumların bulundukları yerdeki hastaneleri ziyaret etmelerini rica ediyorum. Çocukları yalnız bırakmayalım. Onlar mutluluğu çok hakediyor" diye konuştu.

Hastane yönetimine teşekkür eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Dinler, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışabileceğimiz daha güzel etkinliklerde buluşmak istediğini belirtti.

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BİLSEM öğrencilerinden hasta çocuklar ebru morali
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