BİLSEM SINAV ve BAŞVURU 2025- 2026:BİLSEM başvuruları başladı mı, ön değerlendirme sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?

Giriş Tarihi: 15.11.2025 18:46

MEB, 2025-2026 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimini açıkladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirmeler, belirlenen tarihlerde yapılacak. Ön değerlendirme randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden verilecek. Uygulamalar, hafta içi 09.00, 10.15, 11.30, 13.30 ve 14.45’te olmak üzere 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.Peki, BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM 2026 takvimi ve başvuru süreçleri hakkında bilinmesi gerekenler…

MEB, 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimini duyurdu. Ön değerlendirme sınavları tamamlandıktan sonra, belirlenen puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Peki, 2026 yılı BİLSEM takvimi açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak ve ön değerlendirme sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

BİLSEM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunu açıkladı.

Kılavuza göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirmeleri yapılacak.

Ayrıca, 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında il tanılama komisyonları tarafından ilkokul yöneticileri, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerine özel yetenekli öğrenciler ve tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

MEB, BİLSEM 2025-2026 ön değerlendirme sınav takvimini açıkladı. Sınavlar 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında, il tanılama sınav komisyonlarının belirlediği merkezlerde, tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Sonuçlar ise 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.

