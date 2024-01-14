BİLSEM’den 100 atölye daha

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim kurumlarına devam eden genel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin kapasitelerini üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) açıyor. Özel yetenekli bireylerin mümkün olan en erken dönemde, ihtiyaçlarına göre eğitim ortamlarında, uygun yöntemler, araç gereçler aracılığıyla desteklenmesi için "BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre bu sene BİLSEM'lere 100 atölye daha kurulması planlanıyor.