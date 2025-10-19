BİM 21 Ekim Salı ve 24 Ekim Cuma indirimleri yayında! Bim aktüel ürünler kataloğunda ısıtıcı, yoga ve pilates malzemeleri, termos...

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacaklar, teknoloji meraklılarından yeni ev kuracaklara, sporculardan kişisel bakım tutkunlarına kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. İndirimli fiyatlarla sunulan bu ürünler, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte, 21-24 Ekim 2025 BİM indirim kataloğu: