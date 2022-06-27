BİM aktüel ürünlerde bu hafta çeşit çeşit ürünler raflarda olacak! BİM 28 Haziran-1 Temmuz 2022 aktüel ürünler tam liste

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri çeşitli ürünler raflarda yerini alıyor olacak. BİM aktüel ürünler listesinde bulaşık makinesi tableti, deterjan, kağıt havlu, yumuşatıcı, sabun gibi temizlik ürünleri yer alırken aynı zamanda bisküvi, fındık kreması, şekerleme, un kurabiyesi, cips gibi yiyecek ürünleri de olacak. İşte 28 Haziran-1 Temmuz 2022 BİM aktüel ürünler tam listesi.

BİM aktüel ürünler indirimli ve çeşitli fiyatlarıyla bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alıyor olacak. 28 Haziran-1 Temmuz 2022 BİM aktüel ürünler kataloğuna göre; cam ankastre set, kule tipi vantilatör, blender seti, Türk kahvesi makinesi, figürlü mini el fanı, tek fiyat mutfak ürünleri yer alıyor olacak. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.