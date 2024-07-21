Bin 100 kilometrelik kan davası takibi çifte cinayetle bitti

Gaziantep'te yaşayan Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde çift arasında geçimsizlik başlayınca, M.D. baba evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz tutuklanırken, M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı.Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü. Dün sabah ise kimlikleri henüz belirlenemeyen eski damadın ailesinden 2 kişi, İncirlipınar Mahallesi'nde aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla kurşun yağdırdı. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı. Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.