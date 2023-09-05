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Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:34 Son Güncelleme: 5.9.2023 12:51

Bin 160 km uzaklıktan gelip husumetlisini bıçakladı

Gaziantep’te alacak verecek meselesini görüşmek üzere bin 160 km yol kat ederek İzmir'e gelen B.Ş., çıkan tartışmanın ardından husumetlisi Arda Dereli’yi (22) 8 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Dereli hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bin 160 km uzaklıktan gelip husumetlisini bıçakladı

İzmir'in Bayraklı Sahili'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Gaziantep'ten geldiği öğrenilen B.Ş., alacak verecek meselesini görüşmek üzere Arda Dereli ile buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında B.Ş., yanında bulundurduğu bıçakla Arda Dereli'yi 8 yerinden bıçakladı. Dereli kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Dereli'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri ise kısa sürede şüpheli B.Ş.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan B.Ş., emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan Arda Dereli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bin 160 km uzaklıktan gelip husumetlisini bıçakladı
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