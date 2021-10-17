Bin 200 gönüllü genç Fırat Havzasında iklim değişikliğine dikkat çekti

Çevresel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve çevrenin temiz bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova Belediyesi ile birlikte Fırat Havzasında "Biz Değişirsek, İklim Değişmez"' etkinliği düzenledi.
Çevre temizliği ve atıkların doğaya atılmaması için farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinliğe yaklaşık bin iki yüz gönüllü genç katıldı. Bozova Çatak Fırat havzasında gerçekleşen etkinlikte gençler çevreye atılan atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de beraberinde Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve gönüllü gençlerle birlikte atıkların toplanmasına yardım etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan su altı dalış ekibi de Fırat Nehri'ne dalarak diplerdeki atıkları çıkardı. "Biz değişirsek İklim Değişmez Pankartı" ile su altından çıkan dalgıçlar tüm dünyaya Şanlıurfa'dan "İklim Değişikliği ile mücadele" mesajı verildi. Toplanan atıklardan geri dönüşüm için uygun olanları 3D yazıcı ile geri dönüşüme kazandırılarak anahtarlık yapıldı. Atıklardan yapılan Göbeklitepe maketi de oldukça beğenildi. Gençler tarafından toplanan çöplerin Fırat Nehri kıyısına dizilerek çöp poşetleri ile "Sıfır Atık" yazılması tüm dünyaya örnek teşkil etti.
BAŞKAN BEYAZGÜL:"BİZ DEĞİŞİRSEK İKLİM DEĞİŞMEYECEK"
"Biz Değişirsek İklim Değişmez" programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkesi sıfır atık ve çevre bilinci konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Beyazgül, "Bugün burada gençlerimizin topladığı her bir atık çevreyi korumuş ve doğayı güzelleştirmiştir. Çevre bizleri ikaz ediyor, bu uyarı İklim değişikliği, Kuraklık gibi konularda karşımıza çıkıyor. Çevrenin ikazına kulak vererek bizler değişip iklimin değişmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bizler eğer değişirsek iklim değişmeyecek. Atıklarımızı gelişi güzel yere veya suya atmak hem çevreyi hem de sağlığımızı tehdit etmektedir. Bozova Çatak tesislerini atıkları toplayarak daha güzel yapan her bir gence şunu söylemek istiyorum varlığınız insanlık için umuttur, diğer insanlar için ise örnektir" ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN AKSOY:"SIFIR ATIK KAVRAMININ ALTI BİR KEZ DAHA ÇİZİLMİŞTİR "
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise "Çevre bilinci oluşturmak, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve sıfır atık kavramının altını daha kalın çizmek amacıyla bu etkinliğin Bozova'da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Etkinlik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un gençlik merkezlerinden gelen gönüllü gençlerle fotoğraf çekimi ile son buldu.