Bin 200 gönüllü genç Fırat Havzasında iklim değişikliğine dikkat çekti

BAŞKAN BEYAZGÜL:"BİZ DEĞİŞİRSEK İKLİM DEĞİŞMEYECEK"

"Biz Değişirsek İklim Değişmez" programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkesi sıfır atık ve çevre bilinci konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Beyazgül, "Bugün burada gençlerimizin topladığı her bir atık çevreyi korumuş ve doğayı güzelleştirmiştir. Çevre bizleri ikaz ediyor, bu uyarı İklim değişikliği, Kuraklık gibi konularda karşımıza çıkıyor. Çevrenin ikazına kulak vererek bizler değişip iklimin değişmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bizler eğer değişirsek iklim değişmeyecek. Atıklarımızı gelişi güzel yere veya suya atmak hem çevreyi hem de sağlığımızı tehdit etmektedir. Bozova Çatak tesislerini atıkları toplayarak daha güzel yapan her bir gence şunu söylemek istiyorum varlığınız insanlık için umuttur, diğer insanlar için ise örnektir" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN AKSOY:"SIFIR ATIK KAVRAMININ ALTI BİR KEZ DAHA ÇİZİLMİŞTİR "

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise "Çevre bilinci oluşturmak, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve sıfır atık kavramının altını daha kalın çizmek amacıyla bu etkinliğin Bozova'da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Etkinlik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un gençlik merkezlerinden gelen gönüllü gençlerle fotoğraf çekimi ile son buldu.