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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Bin 322 köye ulaşılamıyor

Bin 322 köye ulaşılamıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle yurt genelinde bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da ise bin 322 köye ulaşılamıyor

Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 40, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştığı Bitlis ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3, Saimbeyli ilçesinde 1 gün tatil edildi. Muş, Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçeleri, Sivas'ın İmranlı, Bitlis'in Tatvan ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de okullar bir gün tatil edildi.
Erzurum'da 525, Sivas'ta 234, Bingöl'de 175, Tunceli'de 144, Bitlis'te 76, Muş'ta 58, Erzincan'da 37, Van'da 31, Elazığ'da 21, Adıyaman'da 11, Adana'da 10 olmak üzere toplam bin 322 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli- Erzincan yolunun 1.900 rakımlı Cankurtaran mevkii, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Bayburt - Erzurum sınırındaki Kop dağında ulaşım aksadı.
Afyonkarahisar'da kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.
Bilecik'in yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde, doğum sancıları başlayan Leyla Aksu (25), greyderle yol açılarak köye ulaşan ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören'de rahatsızlanan bel fıtığı hastası Osman Koçak (61), köy yolu iş makineleriyle açılarak hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler belediye ekiplerince kurtarılarak okula ulaştırıldı.
Erzincan-Yedisu karayolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü, yol 5 saatte açılarak kurtarıldı. Meteoroloji, yağışların hafta boyunca sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Furkan NEHRİ-Ceren ÇALIŞKAN-Ercan TOPAÇ-Erdoğan ÖZTÜRKMurat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-Ata Gündüz KURŞUN-Ahmet ÇÖTELİ-Burak SAYLAM / SABAH

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Bin 322 köye ulaşılamıyor
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