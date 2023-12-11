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Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:42 Son Güncelleme: 11.12.2023 14:08

Bin 400 yıllık İbranice altın yazmalı kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, bin 400 İbranice yazılı altın yazmalı dini motifli deri kitap ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bin 400 yıllık İbranice altın yazmalı kitap ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda, Bağlar ilçesine bağlı Batıkarakoç Mahallesine bir araçla bin 400 yıllık İbranice yazılı altın yazmalı dini motifli deri kitabın getirileceği ve söz konusu kitabın aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi. Söz konusu bölgede yapılan operasyon neticesinde 4 kişi yakalandı.

Jandarmanın araçta yaptığı kontrolde ise, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfa olan İbranice yazılı altın yazmalı kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki kitap ise muhafaza altına alındı.

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Bin 400 yıllık İbranice altın yazmalı kitap ele geçirildi
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