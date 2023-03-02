Bin 476 çocuk ailesiyle buluştu

TBMM'de 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi nedeniyle kurulan Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında depremzede çocukların durumları da ele alındı. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu, deprem sonrası bin 902 refakatsiz çocuk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Depremden sağ olarak kurtulan bin 902 refakatsiz çocuktan bin 476'sı ailesine teslim edildi, 322'sinin ise hastanede takibi sürüyor. Çocuklardan 104'ünün bakanlık çocuk evleri sitelerinde bakımı sağlanmakta. Kuruluşlardaki korunma altındaki çocukların yaş dağılımı ise şöyle: 1 yaş altı 42, 1-6 arası 29, 7-12 arası 19, 13-18 arası 14. Kimliği belirlenen çocuk sayısı bin 820, kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı ise 82. İhbarlarla eşleşmesi yapılan çocuk sayısı 289. 163 çocuğun ailesiyle iletişimi sağlandı, 19 çocuk listelerde eşleşmiş olup il müdürlüklerinden teyit için haber bekleniyor. 107 çocuğun ise vefat ettiği bilgisi elimizde." Komisyon toplantısına katılan Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş ise Türkiye nüfusunun yüzde 27'sini 18 yaş altı çocukların oluşturduğunu belirterek, "Deprem felaketinden etkilenen 4 milyon çocuğumuz var. Bunu çalışacak bir komisyon da kurmak lazım" dedi.