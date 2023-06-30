Bin 700 kişiye kurban hissesi sattılar yerine salam, sosis ve bozuk et verdiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı, kurban hissesi satışı gerçekleştirdi. 1700 kişi, yaklaşık 22 kilo et bekledikleri hisse için 7 bin 100'er lira ödedi. Bayramın birinci ve ikinci gününde kurbanlık etlerini almaya gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kendilerine verilen kolilerin içindeki etlerin bozuk ve aylar öncesinden kesilmiş olduğunu gördüler. Kolilerin içerisinde salam, sosis gibi ürünlerin de konulduğunu görünce öfkeden deliye dönen mağdur vatandaşlarla işletme sahibi ve çalışanları arasında büyük gerginlik yaşandı.Bazı vatandaşlar, kendilerine verilen etlerin Ankara'dan TIR'larla geldiğini iddia ederek bu yöndeki videoları polise verdi. Vatandaşlar, "Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara ortada. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar" dedi.Gerginliğin büyümesi üzerine restoranın önüne çok sayıda polis sevk edildi. Kurban mağduru vatandaşlar para iadesi talep etti. Toplu halde emniyete giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4.5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha ederken, restoran sahibi E.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.