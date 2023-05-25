Bin 700 yataklı dev hastane hızla yükseliyor

Şanlıurfa'da 2021'de yapımına başlanılan 1700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Hastane, 433 poliklinik, 53 ameliyathane, 547 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz yatağı, 40 yanık yatağı, 40 doğum salonu ve palyatif serviste 70 yatakla hizmet verecek. En üst teknolojinin kullanılacağı hastanenin sağlık turizmi alanında da bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin kapasitesi ihtiyaç halinde 2 bin 653'e kadar çıkabilecek şekilde planlandı. İnşaat çalışmaları yüzde 41 oranında tamamlanan hastanenin 2024 yılı sonunda hizmete girmesi bekleniyor. İHA