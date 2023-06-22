Bin 739 polis katıldı! Havadan karadan “Huzur ve Güven” uygulaması

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde polis helikopterinin destek verdiği uygulamada, 14 bin 896 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

Uygulama noktalarında şüpheliler üzerinde ve araçlardan yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 154 gram sentetik kannabinoid, 12,25 gram esrar, 103 gram kokain, 1,85 gram metamfetamin ve 27 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Uygulamanın trafik yönünde ise 6 bin 178 aracın plaka sorgusu yapılırken 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. 50 araca ise toplam 154 bin 409 TL trafik yönünden para cezası kesildi. Umuma açık yerlere yapılan denetimlerde 9 iş yerine işlem yapılırken 4 kişiye 2 bin 468 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kavşaklardan dilencilik ve satıcılık yapan 18 kişiye toplam 9 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.