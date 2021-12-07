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Giriş Tarihi: 7.12.2021 16:50 Son Güncelleme: 7.12.2021 16:58

Bin 896 kişi AFAD gönüllüsü oldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bin 896 kişi AFAD gönüllüsü oldu

Kırıkkale'de bin 896 vatandaşın sistem üzerindeki eğitimlerini tamamlayarak temel AFAD gönüllüsü olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı içerisinde de 20 kişilik gruplar halinde temel AFAD gönüllülerine yönelik saha eğitimlerinin devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bin 896 vatandaştan 40'ı afet farkındalık, lojistik, intikal, güvenlik, enkaz alanına giriş teknikleri, tahliye ve tahliye türleri, ipler ve düğümler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kullanılan sedye çeşitleri, arama kurtarma aracı ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, arama kurtarma malzemelerinin uygulamalı eğitimi, hafif arama kurtarma tatbikatı, çadır kurulumu, ilk yardım, insani yardım, psikososyal destek eğitimi, yangına müdahale ve söndürme uygulaması gibi konularda saha eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmıştır. 20 gönüllümüze de düzenlenen törenle gönüllü kartları teslim edilmiştir" denildi.

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Bin 896 kişi AFAD gönüllüsü oldu
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