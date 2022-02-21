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Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:03 Son Güncelleme: 21.2.2022 21:29

Bin kadına 10 bin koyun

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bin kadına 10 bin koyun

Muğla’da “Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği” projesi kapsamında,  il genelinde bin kadına 10 bin koyun ve 400 koç dağıtılacak. Bu kapsamda Menteşe, Marmaris, Ula Yatağan ve Kavaklıdere İlçelerinden katılan 90 kadın üreticiye hayvanları yapılan törende dağıtıldı.  AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi üreticilere seslenmesi için telefonla arayarak bağladı. Demir, “Devlet başta yangın mağduru vatandaşımıza tam destek göstermiştir. Projeler ve desteklerle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürütülen "Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği" projesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Proje kapsamında Menteşe, Marmaris, Ula Yatağan ve Kavaklıdere İlçelerinden katılan 90 kadın üreticiye hayvanları yapılan törende dağıtıldı.

Törene AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, siyasi parti temsilcileri, ziraat odaları başkanları, birlik ve kooperatif başkanları, muhtarlar ve üreticilere katıldı.

YANGIN MAĞDURLARININ YANINDAYIZ

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi üreticilere seslenmesi için telefonla arayarak bağladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli üreticilere telefonla seslenerek çalışmalarının ve projenin hayırlı olmasını diledi. Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Demir, "Devlet başta yangın mağduru vatandaşımıza tam destek göstermiştir. Projeler ve desteklerle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kadın üreticilerimiz bir işin içindeyse sonuç mutlaka başarıyla tamamlanıyor. Bu hayvanların çoğalarak üretime ve gelire dönmesini diliyor, hayırlı olsun diyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Törende Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinden 90 kadın üreticiye toplam 900 koyun ve 36 koç dağıtımını AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, siyasi parti temsilcileri, kooperatif ve birlik başkanları, ziraat odası başkanları tarafından gerçekleştirildi.

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Bin kadına 10 bin koyun
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