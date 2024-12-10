Bin lira alacağını istedi dövülerek öldürüldü

Antalya'da Kepez ilçesindeki evinden ekmek almak için çıkan Mehmet Dönük (20), birlikte tadilat işleri yaptığı arkadaşı Nuri Karakuş (48) ile karşılaştı. Karakuş bin lira alacağını isteyince ikili arasında kavga çıktı. Kavgada, Dönük tarafından yumruklarla feci şekilde dövülen Karakuş fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karakuş, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Dönük, "Elinde tornavida ile karşıma çıkıp 'Paramı versene neden paramı vermiyorsun?' gibi ithamlarda bulundu. Ardından küfürleşme ve sözlü tartışmamız oldu. Ben de kendimi korumak için üstüne atladım. Yumruklaştık, o esnada yere yığıldı. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından Mehmet Dönük çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.